Секс – это не только приятное времяпровождение, но и полезное для здоровья занятие. Однако, часто возникает вопрос, можно ли похудеть с помощью секса или это только красивый миф? Секс – это физическая активность, которая позволяет сжигать калории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии