Курск. Воюют все

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ждём новой порции лапши на уши [старая уже на ушах не держится и попадает сама], интересно, что сейчас Герасимов нам скажет, наверное "..., всё идёт по плану, так и задумывалась ранее!" Генералам срочно поднять зарплату, и ещё солдат на передовую подкинуть, а то маловато будет. Волонтёры продолжайте работать, с тройным усердием, а то генералом от инфантерии совсем больше воровать не чего!