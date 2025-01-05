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Курск. Воюют все

Курск. Воюют все

Автор: Александр Сладков Что я понимаю по ситуации: 1. Своим наступлением на Курск ВСУ укрепляют свои, уже имеющиеся в Курской области позиции, расширяя свой плацдарм, например для того, чтоб наша артиллерия, не доставала до каждого занятого врагом пятачка земли.

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Комментарии
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Ильдус Мамлеев
Молодец, не в бровь, а в глаз 👍! Интересно какую лапшу они сейчас начнут на уши народу вешать!
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9 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ждём новой порции лапши на уши [старая уже на ушах не держится и попадает сама], интересно, что сейчас Герасимов нам скажет, наверное &quot;..., всё идёт по плану, так и задумывалась ранее!&quot; Генералам срочно поднять зарплату, и ещё солдат на передовую подкинуть, а то маловато будет. Волонтёры продолжайте работать, с тройным усердием, а то генералом от инфантерии совсем больше воровать не чего!
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9 час.
АХ
Александр Харченко
Будь ответственнее
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2 час.

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