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Лица Азии

Лица Азии

Азия это безумное разнообразие красок, культуры, религии, флоры и фауны. И кажется фотограф Максим Русских без оглядки влюблен в это место.

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