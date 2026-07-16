Антимонопольные органы ШОС обсудят сотрудничество в Таджикистане

Заседание антимонопольных органов ШОС пройдет 17-18 сентября в Таджикистане. Хайдарали Раджабзода сообщил об обмене опытом и подписании меморандума с Китаем 12 мая 2026 года, что укрепит сотрудничество в сфере конкурентной политики.