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Царьград

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Антимонопольные органы ШОС обсудят сотрудничество в Таджикистане

Антимонопольные органы ШОС обсудят сотрудничество в Таджикистане

Заседание антимонопольных органов ШОС пройдет 17-18 сентября в Таджикистане. Хайдарали Раджабзода сообщил об обмене опытом и подписании меморандума с Китаем 12 мая 2026 года, что укрепит сотрудничество в сфере конкурентной политики.

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