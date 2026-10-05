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Самолёт Леклера не смог приземлиться в Сингапуре, он отправился обратно в Малайзию

Самолёт Леклера не смог приземлиться в Сингапуре, он отправился обратно в Малайзию

Гонщик Ferrari Шарль Леклер испытал проблемы во время перелёта из Малайзии в Сингапур. По информации фотографа «Формулы-1» Кима Иллмана, самолёт монегаска вылетел из Малайзии прошлой ночью, однако не смог приземлиться в аэропорту Сингапура.

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