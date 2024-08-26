Сенатор Джабаров: спецслужбы США "сомнут" Дурова, как произошло с Цукербергом

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские спецслужбы попытаются добиться от задержанного в Париже Павла Дурова сотрудничества и в итоге "сомнут его", как это произошло с Марком Цукербергом.
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