Сенатор Джабаров: спецслужбы США "сомнут" Дурова, как произошло с Цукербергом

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские спецслужбы попытаются добиться от задержанного в Париже Павла Дурова сотрудничества и в итоге "сомнут его", как это произошло с Марком Цукербергом.