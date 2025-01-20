Чепа согласился с чиновниками США, что Россия удержит Донбасс и Приазовье

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа прокомментировал публикацию The New York Times о том, что в случае успешного мирного урегулирования конфликта на Украине Россия сохранит все взятые под контроль с 2022 года территории.
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