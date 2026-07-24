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2,5 дня работы на одной зарядке: бюджетный смартфон OnePlus N6x показали на новых изображениях

2,5 дня работы на одной зарядке: бюджетный смартфон OnePlus N6x показали на новых изображениях

Официальная премьера — через неделюOnePlus полностью раскрыла дизайн будущего смартфона OnePlus N6x. Компания опубликовала в соцсети X короткий видеоролик, в котором показала будущий OnePlus N6x целиком в двух цветах.

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