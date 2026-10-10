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Минобороны: потери ВСУ за сутки составили около 1 455 военнослужащих в зоне СВО

Минобороны: потери ВСУ за сутки составили около 1 455 военнослужащих в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток около 1 455 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

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