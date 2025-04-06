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Таинственное белое вещество обнаружено на пляже Анапы после инцидента с танкерами

Таинственное белое вещество обнаружено на пляже Анапы после инцидента с танкерами

На пляже Анапы местные жители нашли неизвестное белое вещество, напоминающее пальмовое масло. Это произошло после новых выбросов мазута, связанных с аварией танкеров у побережья.

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