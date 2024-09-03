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Аналитик ЦРУ раскрыл, повлияла ли атака ВСУ на Курскую область на ход конфликта

Аналитик ЦРУ раскрыл, повлияла ли атака ВСУ на Курскую область на ход конфликта

Шредер уверен, что нападение ВСУ на Курскую область не привело к тому, что ситуация стала складываться в их пользуБывший аналитик ЦРУ Петер Шредер проанализировал ситуацию в зоне СВО и на Курском направлении.

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