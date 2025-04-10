Трамп объявил паузу с введением новых пошлин

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о введении 90-дневной паузы в действии повышенных пошлин для тех стран, которые не ответили на действия США повышением сбора с импорта американских товаров.
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