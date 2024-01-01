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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «В Великом Новгороде мало катков. Губернатор говорит: «Вы приехали, построим один каток». 12 лет назад я прилетал в Екатеринбург. Сразу дан толчок: 12 катков построили!»

– Вы готовы пойти на новый срок как президент ФХР? – Выборы у нас только в 2026 году. Время еще есть, и пока рано делать такие заявления, пойду я или нет.

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