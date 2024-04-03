В Роскомнадзоре объяснили сбой в работе WhatsApp*

В пресс-службе Роскомнадзора прокомментировали зафиксированный 3 апреля массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp (Корпорация Meta, владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, признана экстремистской и запрещена в России) .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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