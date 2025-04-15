Аграрии в России заявили о риске потери до 40% урожая фруктов из-за заморозков

Наблюдавшиеся в южных и центральных регионах России заморозки могут привести к потере до 40% урожая фруктовых деревьев в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и в Брянской области, рассказали аграрии этих регионов газете «Известия».
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