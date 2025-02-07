Штрафы за наличные расчеты с иностранцами при покупке авто

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Суть закона и примеры нарушений С 2025 года в России участились случаи штрафования граждан за покупку автомобилей у иностранцев за наличные.
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