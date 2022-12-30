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Самедов назвал Комличенко лучшим в РПЛ в 2022-м: «Отличный форвард. Вся игра «Ростова» строится вокруг него»

Самедов назвал Комличенко лучшим в РПЛ в 2022-м: «Отличный форвард. Вся игра «Ростова» строится вокруг него»

Александр Самедов назвал лучшего игрока Мир РПЛ в 2022 году. «Из футболистов мне запомнился больше всего Комличенко.

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