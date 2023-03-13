Рецепты изделий из теста 96

Булочки "Шашлычные" Очередной вкусный эксперимент! Заворачиваем в тонкие полоски теста кусочки фарша и получаем сногсшибательную "шашлычную" булочку! Ароматно, вкусно и красиво! Готовьте на здоровье, повторяйте за мной! мука, кефир, дрожжи сухие, сахар, соль, масло растительное, желток, фарш мясной, лук репчатый, уцхо, соль, перец чёрный молотый Шоколадный брауни с творожной начинкой Изысканный шоколадный брауни с нежнейшей творожной начинкой неоспоримо станет прекраснейшим десертом на вашем столе.