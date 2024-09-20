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Полковник Литовкин: МККК не приехал под Курск, чтобы не поддерживать оккупацию

Полковник Литовкин: МККК не приехал под Курск, чтобы не поддерживать оккупацию

Боевики ВСУ создают в российском приграничье подобие концлагерей, куда под дулом автоматов вывозят не успевших эвакуироваться жителей Курской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Владимир Алтайцев
Что взять с пиндосских  сук?  Твари  они
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