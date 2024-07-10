Мы привыкли сосредотачивать всё своё внимание на мигрантах, которые стали для россиян настоящей головной болью и исчадьем ада.
Предатели в Госдуме: кто лоббирует интересы мигрантов и почему?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
agadadaw KERIMOV
Полностью согласен с вашими фактами. Я как бывший эксперт Госдумы, еще в 2005 году подавал законопроект, когда принимали «Закон о миграции». Указывал там все лазейки, которые должны были оказаться под контролем государства, запреты допуска в страну инфекционно больных мигрантов, контрол над работодателями и сотрудниками выдающие разрешительные документы. К сожалению, законопроекты, мой и ЛДПР, не стали обсуждать и ускоренно приняли существующий Закон о миграции. В ОМВД районА Нагатино- садовники, УЧАСТКОВЫЕ сотрудники полиции прописывают инвалида, пенсионерам и безработным пьяница мигрантов по 50-100 человек. На мои жалобы, начальство ОМВД И УВД не реагировали (понятно по каким причинам). Про эти проблемы надо не только писать, но и кричать громко и оглушительно.
Ответить
11 час.
NADEGDA PAYNYH
Пока в госдуме будут сидеть единороссы ак и будет. Им плевать на народ,потому что это просто грабь банда.Не пора ли всех этих лоббистов и единороссов попросить из госдумы ,и это в наших силах(людей)
Ответить
9 час.
Nikolay Stepanov
А Гарант ничего не знает? Или всем добрым хочет быть? Нужно расстреливать эту сволочь, иначе с такими масштабами коррупции в тылу и с прогнившим генералитетом войну с коллективным западом не выиграть. Сталин в похожей ситуации был тысячу раз прав!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии