Предатели в Госдуме: кто лоббирует интересы мигрантов и почему?

agadadaw KERIMOV

Полностью согласен с вашими фактами. Я как бывший эксперт Госдумы, еще в 2005 году подавал законопроект, когда принимали «Закон о миграции». Указывал там все лазейки, которые должны были оказаться под контролем государства, запреты допуска в страну инфекционно больных мигрантов, контрол над работодателями и сотрудниками выдающие разрешительные документы. К сожалению, законопроекты, мой и ЛДПР, не стали обсуждать и ускоренно приняли существующий Закон о миграции. В ОМВД районА Нагатино- садовники, УЧАСТКОВЫЕ сотрудники полиции прописывают инвалида, пенсионерам и безработным пьяница мигрантов по 50-100 человек. На мои жалобы, начальство ОМВД И УВД не реагировали (понятно по каким причинам). Про эти проблемы надо не только писать, но и кричать громко и оглушительно.