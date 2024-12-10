Традиционные СМИ продолжают терять монополию на новости

Опрос представителей СМИ и специалистов по коммуникациям фиксирует усиление прошлогодней тенденции: 61% респондентов отмечают потерю монополии на новости со стороны традиционных СМИ как ключевой тренд современных медиа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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