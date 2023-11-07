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В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в ТЦ в Улан-Удэ

В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в ТЦ в Улан-Удэ

В МЧС России заявили о ликвидации открытого возгорания в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. «В Бурятии огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре», — сообщило ведомство в Telegram.

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