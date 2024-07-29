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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» – первая команда «Ф-1», набравшая 10 000 очков

«Феррари» преодолела беспрецедентную отметку на Гран-при Бельгии. Шарль Леклер завоевал подиум, заняв третье место, Карлос Сайнс стал шестым.

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