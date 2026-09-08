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Крымская газета

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В России впервые отмечают День языков народов страны: главное о празднике

В России впервые отмечают День языков народов страны: главное о празднике

8 сентября 2026 года Россия впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Это новая памятная дата, установленная указом Президента РФ Владимира Путина от 4 ноября 2025 года.

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