Лавров выступит на посвященной Ближнему Востоку конференции клуба «Валдай»

Ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» и Института востоковедения РАН начнется в Москве во вторник, 13 февраля, на одной из первых сессий выступит глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает пресс-служба клуба.