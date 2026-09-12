В Театре имени Моссовета пройдет премьера «Ревизора» в постановке Евгения Марчелли

12 сентября на Основной сцене Государственного академического театра имени Моссовета состоится премьера спектакля «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя.
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