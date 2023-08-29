«Я заблокирую принятие Украины в НАТО в обмен на выход России из военного соглашения с Китаем» - победитель 1-го тура республиканских дебатов в США
В США обозначился победитель первого тура предвыборных дебатов в составе Республиканской партии. Им стал Вивек Рамасвами – 38-летний американский бизнесмен, политик-консерватор индийского происхождения.
Комментарии
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верить амерам, себя не уважать. А с Китаем мы должны развивать отношения в любом случае.
«Я заблокирую принятие Украины в НАТО в обмен на выход России из военного соглашения с Китаем»(с) Заблокировать мы и сами можем. Будь с ними, Рама. Многолетний опыт показывает: с кем хохлы - тот всенепременно проигрывает. Даже могучий СССР не выдержал. У чубатых скакуасов фантастическая чуйка на лузеров. 🤔😉😃
такая же балоболка.плевать на ваше соаное принятие.все равно разнесут.просто отставят вызженную пустыню ..и от охохоов и от нато .а китайско российский военный союз это мощь.это эти скоты не проглотят.россии обязательно нужно создавать новый военный союз.
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