«Я заблокирую принятие Украины в НАТО в обмен на выход России из военного соглашения с Китаем» - победитель 1-го тура республиканских дебатов в США

Александр Мазин верить амерам, себя не уважать. А с Китаем мы должны развивать отношения в любом случае.

Meerflieger «Я заблокирую принятие Украины в НАТО в обмен на выход России из военного соглашения с Китаем»(с) Заблокировать мы и сами можем. Будь с ними, Рама. Многолетний опыт показывает: с кем хохлы - тот всенепременно проигрывает. Даже могучий СССР не выдержал. У чубатых скакуасов фантастическая чуйка на лузеров. 🤔😉😃