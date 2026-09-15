Министерство транспорта построило 22 км освещения в Подмосковье

Министерство транспорта Московской области завершило строительство 12 новых линий освещения в девяти округах, включая Одинцовский и Сергиево-Посадский.
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