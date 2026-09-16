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Аргументы и Факты

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В Польше назвали план фон дер Ляйен по борьбе с Россией концом для НАТО

В Польше назвали план фон дер Ляйен по борьбе с Россией концом для НАТО

Инициатива главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию в ЕС собственного механизма реагирования на угрозы может привести к закату Североатлантического альянса в его текущем формате.

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