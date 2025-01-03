Немцам напомнили, для чего им нужны гаражи

Гараж — это святое для любого мужика, и использовать его нужно строго для нужд автомобилистов. С одной стороны, идея-то здравая, но с другой стороны, немецкие законы ставят в ступор и самих владельцев автомобилей.
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