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Немцам напомнили, для чего им нужны гаражи

Немцам напомнили, для чего им нужны гаражи

Гараж — это святое для любого мужика, и использовать его нужно строго для нужд автомобилистов. С одной стороны, идея-то здравая, но с другой стороны, немецкие законы ставят в ступор и самих владельцев автомобилей.

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