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Иваново

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В Иванове прошла конференция местного отделения «Движения первых»

В Иванове прошла конференция местного отделения «Движения первых»

В Иванове прошла конференция местного отделения «Движения первых»В понедельник 27 ноября на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоялась конференция местного ивановского отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

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