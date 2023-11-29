В Иванове прошла конференция местного отделения «Движения первых»В понедельник 27 ноября на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоялась конференция местного ивановского отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
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