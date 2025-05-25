Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Новгородскую область

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новгородскую область никто не пострадал. Подробности о попытке атаки привел временно исполняющий обязанности главы региона Александр Дронов в Telegram-канале.
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