Двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байденом

REUTERS/Nathan Howard Двое заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии в Терре-Хоте, штате Индиана, отказались от помилования президентом США Джо Байденом в пользу назначенной им ранее смертной казни.
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