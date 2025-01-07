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Двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байденом

Двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байденом

REUTERS/Nathan Howard Двое заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии в Терре-Хоте, штате Индиана, отказались от помилования президентом США Джо Байденом в пользу назначенной им ранее смертной казни.

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