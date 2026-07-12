В России раскрыли причину глубокого кризиса в ОБСЕ

Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников в беседе с РИА Новости раскрыл причину глубокого кризиса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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