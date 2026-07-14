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Царьград

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ТАСС: скончался занимавшийся расследованием военных преступлений майор СБУ

ТАСС: скончался занимавшийся расследованием военных преступлений майор СБУ

Дмитрий Дубовый скончался от полученных ранений в ходе боевых действий.Майор контрразведки Службы безопасности Украины Дмитрий Дубовый скончался в больнице в Полтаве от ран, полученных в Харьковской области.

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