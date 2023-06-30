Заноза

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Стало ясно, когда на головы укро-вояк обрушатся «бомбы из ада» «Дрель»

Стало ясно, когда на головы укро-вояк обрушатся «бомбы из ада» «Дрель»

США дуреют от неудач ВСУ и хотят ударить по нашей армии своими кассетными боеприпасами, забыв об ответке «Я предотвращу Третью мировую войну, а мы очень близки к ней», — заявил Трамп на мероприятии Федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гэмпшир.

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