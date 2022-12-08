Илья Кива: команда Зеленского боится, что на внеочередных выборах она проиграет команде Порошенко и главкома ВСУ Залужного

Команда президента Владимира Зеленского боится, что на внеочередных выборах она проиграет команде бывшего украинского лидера Петра Порошенко и главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного.
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