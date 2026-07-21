Почему немецкие снайперы боялись советских женщин-снайперов больше, чем мужчин

В солдатском фольклоре вермахта советская женщина с винтовкой занимала особое место. Немецкая пропаганда придумала для неё презрительное слово «Flintenweib» — «баба с ружьём», — но за презрением плохо скрывался страх: с пленными женщинами-снайперами на Восточном фронте обращались заведомо жёстче, чем с мужчинами той же профессии.