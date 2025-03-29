На Украине ужаснулись: Вашингтон объявил Киев своим пожизненным должником

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Sergey Ivanov

Только не передумали бы хохлы! Только не перебежали бы обратно в Россию! Только не вспомнили бы, что русские и украинцы- братья и вообще, «один народ»! Когда я подумаю, что мы на долгие годы вляпаемся в дружбу с хохлами и долгие годы будем за счет России и русских восстанавливать их экономику- мне делается не по себе.... Русский мужик снова десятилетиями будет жить в нищете, отдавая все своим «братьям». А когда братья оправятся и заживут лучше русских- тогда они снова вспомнят про ЕС и кружевные трусики. Посмотрите, господа русские патриоты, как надо вести дела! Америка подождала в сторонке, пока русские и украинцы мутузят друг друга- а потом взяла более слабого за горло! Россия воевала. Россия тратила свои ресурсы (в том числе и людские!)- а в выигрыше остались американцы! Россия, куда бы ни вляпалась- хоть в Украину, хоть в Сирию...- везде умудряется проиграть. И везде Россия тратит- а прибыль получает кто- то другой. Пока мы воевали в Сирии, американцы потихоньку посасывали сирийскую нефть. Пока мы воюем на Украине- ее ресурсы прибирает к рукам Трамп. Почему- то эта бесхребетность и политический инфантилизм называется у нас «особым русским путем».