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Царьград

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В Чапаевске сотрудницу офиса продаж оштрафовали на 90 тысяч рублей

В Чапаевске сотрудницу офиса продаж оштрафовали на 90 тысяч рублей

Суд в Чапаевске оштрафовал сотрудницу офиса продаж мобильного оператора на 90 тысяч рублей за оформление дополнительной сим-карты на посетителя без его согласия.

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