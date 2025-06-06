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Закон, порядок, государство

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В Новосибирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность подпольной нарколаборатории по производству синтетического наркотика

Сотрудниками Управления по контролю за оборот наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области при взаимодействии коллег из ГУНК МВД России ликвидирована лаборатория по производству синтетического наркотика — мефедрона.

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