Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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В Забайкальском крае пресечена противоправная деятельность организованной группировки

Оперативниками уголовного розыска и следователями УМВД России по Забайкальскому краю совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержаны трое жителей Читы в возрасте 26, 25 и 23 лет по подозрению в серии преступлений.

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