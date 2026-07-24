В Забайкальском крае пресечена противоправная деятельность организованной группировки

Оперативниками уголовного розыска и следователями УМВД России по Забайкальскому краю совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержаны трое жителей Читы в возрасте 26, 25 и 23 лет по подозрению в серии преступлений.
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