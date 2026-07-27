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В Барнауле произошел пожар в здании кинотеатра "Премьера"

В Барнауле произошел пожар в здании кинотеатра "Премьера"

На данный момент пожар локализован, распространение огня прекращено Пожар в здании кинотеатра "Премьера" / Фото: МЧС В Барнауле произошел пожар в здании кинотеатра "Премьера", расположенного на улице Крупской, 97, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.

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