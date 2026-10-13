Jon Stewart Tells Democrats To Skip 'Performative' Impeachment Hearings If They Win Congress Comedian Jon Stewart told Democrats last week that a House majority should go to the economy and not to a new round of Trump impeachment hearings.
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