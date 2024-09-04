420 тысяч доз вакцины против гриппа привезли в Нижегородскую область

Прививочная кампания против гриппа началась по всей стране, в том числе и в Нижегородской области. В регион уже доставили 420 доз вакцины, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).