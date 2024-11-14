ВС РФ поразили украинский тепловоз под Покровском

Российские военные с помощью FPV-дронов поразили тепловоз ВСУ на станции «Удачное» под Покровском. Данная операция подчеркивает не только точность, но и дальность действия современных беспилотников, пишет Telegram-канал «Мир сегодня с "Юрий Подоляка"»Особенно примечательна в опубликованном в канале видео дальность пораженной цели.