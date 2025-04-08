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Царьград

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Российская армия тестирует новый робот "Кабан" для разминирования

Российская армия тестирует новый робот "Кабан" для разминирования

Специалисты инженерных войск России проводят испытания роботизированного комплекса "Кабан", предназначенного для разминирования.

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