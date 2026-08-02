NYT: голландский журналист раскрыл систему слежки полиции Китая за иностранцами

Китайская полиция собирает данные об иностранных резидентах через незащищенную интернет-платформу. Утечку обнаружил специалист по кибербезопасности и журналист из Амстердама Марк Хофер, пишет The New York Times.
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