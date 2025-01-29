Эксперты назвали главные риски для рынка ИЖС в России

В числе основных проблем — неразвитость жилищного кредитования в сфере индивидуального строительства и отсутствие магистрального газа До 2030 года планируется сохранить темпы ввода индивидуального жилья на уровне 50 млн кв.
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