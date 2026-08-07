Хуснуллин прогнозирует снижение ввода жилья без мер поддержки

Вице-премьер Марат Хуснуллин предсказал снижение ввода жилья в России. Если не будут приняты дополнительные меры поддержки и не уменьшится ключевая ставка, результаты 2026 года зависят от ужесточённых условий 2024 года.
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