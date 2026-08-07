Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 581 подписчик

Хуснуллин прогнозирует снижение ввода жилья без мер поддержки

Хуснуллин прогнозирует снижение ввода жилья без мер поддержки

Вице-премьер Марат Хуснуллин предсказал снижение ввода жилья в России. Если не будут приняты дополнительные меры поддержки и не уменьшится ключевая ставка, результаты 2026 года зависят от ужесточённых условий 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии